Überraschend gelenkig: Sportskanone Britney Spears zeigt ihr Workout

Auf Instagram tanzt Britney Spears nicht nur regelmäßig für ihre Fans, sie gibt auch Einblicke in ihre Fitnessroutine - und beweist dabei auch immer wieder, wie flexibel sie dank ihres Trainings ist.

Brücke und Handstand: Kein Problem für Britney Spears

In einem energiegeladenen Video von einer Sporteinheit zeigte sich Spears nun in einer Instagram-Story unter anderem beim Bauch-Bein-Po-Training an einer Kraftstation und führte beeindruckend eine Brücke aus.

Auf ihrem Instagram-Account finden sich zahlreiche Bilder der ehemaligen Pop-Prinzessin beim Vorführen diverser Gymnastikübungen. Auch einen Handstand bekommt Spears mühelos hin und wirkt auch sonst sehr gelenkig.