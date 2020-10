Unretuschiert: Britney Spears zeigt ihren Fans, wie sie wirklich aussieht

Sexy Bikini-Fotos und Schnappschüsse, die Britney Spears in bauchfreien Oberteilen zeigen – das hatten Fans der Sängerin in letzter Zeit auf dem Instagramaccount ihres Idols zu sehen bekommen. Bei Instagrapostings macht sich Britney Spears – wie viele andere auch - außerdem gerne die Filterfunktion zu Nutze, um ihren Bilder eine schmeichelhaftere Optik zu verleihen.

Britney Spears: Offene Worte übe r Unsicherheit

Doch jetzt überraschte Spears ihre Follower mit einem ungewöhnlich natürlichen Posting: Auf einer Reihe neuer Bilder zeigt sich die 38–Jährige mit einem karierten Hemd, hochgekrempelter Jeanhose, Schlapfen, Brille und ungekämmtem Haar. Enstanden sind die Fotos, als die Sängerin dabei war, eine Glühbirne in ihrer Villa auszutauschen. Ihre Hände hat sie in die Hüften gestemmt und lächelt etwas angespannt in die Kamera.

Dazu schreibt sie: "Ich wollte euch zeigen, wie ich im Alltag wirklich aussehe."