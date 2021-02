Fit wie schon lange nicht mehr: Britney Spears verrät, wie sie abgenommen hat

Während die New York Times-Dokumentation "Framing Britney Spears", in welcher die Vormundschaft, unter der die ehemalige Popprinzessin seit 2008 steht, thematisiert wird, in den letzten Wochen für viel Aufregung sorgte, feiert Spears selbst derzeit ihr neues, fitteres Ich.

Britney Spears: So hat sie abgenommen

Sie fühle sich großartig, verkündet die 39-Jährige - was nicht zuletzt an ihren neuen Essgewohnheiten und ihrer Liebe zum Tanzen liegt. Am 23. Februar veröffentlichte Spears ein neues Tanzvideo auf Instagram, in dem sie zu Otis Reddings' 1968er-Hit "Sittin On The Dock Of The Bay" das Tanzbein schwingt.

Das letzte Tanzvideo, das sie von sich gepostet habe, sei eigentlich vor sechs Monaten entstanden, schreibt die Sängerin und weist ihre Follower darauf hin, wie sehr sich ihr Körper seitdem verändert hat.

Kasteit hat sie sich aber nicht, um fitter zu werden. "Die Eiscremediät habe ich nicht durchgezogen", berichtet die zweifache Mutter. Sie habe lediglich Portionskontrolle betrieben - was aufgrund ihrer Liebe für Doritos (Anm. Markenname für Tortilla-Chips aus Mais) nicht immer einfach gewesen sei, so Spears selbstironisch. Mit ihrem Gewichtsverlust scheint Britney aber zufrieden. "Mein Körper fühlt sich jetzt viel besser an", erzählt sie ihren Fans.