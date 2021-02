David Letterman: Wirbel um übergriffiges Interview mit Jennifer Aniston

Ein wieder aufgetauchter Clip aus dem Jahr 1998 von US-Talkshowlegende David Letterman, in dem der Moderator Jennifer Anistons Haare abschleckt, verbreitet sich derzeit viral auf Twitter - und Fans reagieren angewidert.

Letterman schleckte Anistons Haare ab

Der 73-jährige Letterman sah sich diese Woche im Zentrum der Kritik, nachdem in den sozialen Medien alte Ausschnitte aus seiner "Late Show with David Letterman" geteilt hatten, in denen er unangenehme Interviews mit weiblichen Stars führte - darunter Paris Hilton, Janet Jackson und Lindsay Lohan.

Ein Clip, der für besonders viel Aufmerksamkeit sorgte, ist ein Ausschnitt aus einem Interview von Letterman mit Jennifer Aniston aus dem Jahr 1998. Aniston, damals auf dem Höhepunkt ihrer Karriere, bewarb in Lettermans Sendung den Film "Liebe in jeder Beziehung".

Während des Interviews erzählt der "Friends"-Star, dass sie einmal Fans in der Sauna eines Fitnessstudios begegnet ist. Später rückt Letterman, unaufgefordert, mit seinem Stuhl dicht an die heute 52-Jährige. Er legt eine Hand in Anistons Nacken und teilt ihr mit: "Verzeih mir, wenn das unhöflich ist. Ich möchte nur eines ausprobieren."

Woraufhin der Moderator eine Haarsträhne seines Studiogastes in den Mund nimmt und diese abschleckt. Obwohl Aniston lautstark protestiert und versucht, ihren Kopf wegzudrehen.

"Das war etwas, das ich nie vergessen werde", stellt Aniston, sichtlich angewidert, nach dem seltsamen Moment fest. Und als Letterman später fragt, ob sie durch seine Attacke etwa "traumatisiert" wurde, antwortete sie: "Ich bin es."