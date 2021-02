Timberlake entschuldigt sich nach Kritik bei Spears und Jackson

Nach Kritik an seinem früheren Verhalten gegenüber den Musikerinnen Britney Spears (39) und Janet Jackson (54) hat sich der Sänger Justin Timberlake (40) bei den beiden entschuldigt. Er wolle sich speziell bei Spears und Jackson entschuldigen, "weil sie mir wichtig sind und ich sie respektiere und weil ich weiß, dass ich versagt habe", schrieb Timberlake am Freitag bei Instagram.

Timberlake entschuldigt sich für Fehlverhalten

"Die Zeiten in meinem Leben, in denen meine Taten zum Problem beigetragen haben, in denen ich außer der Reihe gesprochen habe, oder mich nicht für das Richtige ausgesprochen habe, tun mir sehr leid." Timberlake war zuvor vorgeworfen worden, sowohl seine Ex-Freundin Spears als auch Jackson, mit der er 2004 gemeinsam beim Super Bowl aufgetreten war, in der Öffentlichkeit sexistisch und abwertend behandelt zu haben.