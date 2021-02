Jessica Biel: Seltener Kommentar über Ehemann Justin Timberlake

Timberlake ließ sich daraufhin zu einem seltenen Interview hinreißen, in dem er über sein Leben als zweifacher Papa sprach. "Ich versuche sehr bewusst darauf zu achten, dass wir ein Leben führen, in dem wir nicht sonderlich privat sind, aber aber unsere Kinder trotzdem so lange es geht Kinder sein können und nicht anhand dessen beurteilt werden, was ihre Eltern tun", erzählte der Sänger unter anderem, der weiß, wie es sich anfühlt, bereits in Kindertagen dem Interesse der Öffentlichkeit ausgesetzt zu sein.