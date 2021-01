Welche Gedanken sich Justin Timberlake als frischgebackener Zweifachvater macht

Mitte Jänner machten Popsänger Justin Timberlake (39, "Cry Me a River") und seine Frau Jessica Biel (38) öffentlich, dass sie zum zweiten Mal Eltern geworden sind. "Sein Name ist Phineas. Und er ist fantastisch. Und er ist so süß. Und niemand schläft mehr", sagte Timberlake in einem Videoausschnitt der Talkshow von US-Komikerin Ellen DeGeneres. Sie seien außer sich vor Freude und könnten nicht glücklicher sein, sagte er weiter.

Justin Timberlake: So erziehen er und Biel ihre Kinder

Dass ein zweites Kind auf dem Weg ist, hatte Timberlake konsequent verschwiegen. Berichten zufolge ist sein Sohn schon im Sommer 2020 zur Welt gekommen. Im "Armchair Expert"-Podcast von Schauspieler Dax Shepard ging Timberlake nun näher auf sein Leben zwischen Rampenlicht und Wickeltisch ein. Demnach mache er sich Gedanken, wie er seinen Kindern trotz aller Aufmerksamkeit ein möglichst normales Leben ermöglichen kann.

"Ich versuche sehr bewusst darauf zu achten, dass wir ein Leben führen, in dem wir nicht sonderlich privat sind, aber aber unsere Kinder trotzdem so lange es geht Kinder sein können und nicht anhand dessen beurteilt werden, was ihre Eltern tun", so Timberlake, der weiß, wie es sich anfühlt, bereits in Kindertagen dem Interesse der Öffentlichkeit ausgesetzt zu sein.