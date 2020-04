Justin Timberlake: "24/7-Kindererziehung während Corona ist unmenschlich"

Das Schauspieler-Ehepaar Justin Timberlake und Jessica Biel befindet sich derzeit mit seinem vierjährigen Söhnchen Silas in Quarantäne im US-Bundesstaat Montana. Dass das Familienleben nicht immer ganz einfach verläuft, wenn man 24 Stunden am Tag miteinander verbringt, kann wohl jeder nachvollziehen, der derzeit ebenfalls mit seiner Sippe in Selbstisolation verbringt.