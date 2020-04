Stars, die während der Corona-Krise Zuflucht im Glauben suchen

Auch ihr berühmter Gesangskollege Robbie Williams, der von seiner Familie getrennt alleine in einem Airbnb in Quarantäne saß und sich einbildete, Corona-Symptome zu entwickeln, begann aus Angst zu beten. „Ich mache das normalerweise nicht, aber ich bin auf die Knie gegangen und habe gebetet. Ich dachte an meine Frau und meine Familie“, sagte er in einem Interview mit der Zeitung The Sun on Sunday. Und siehe da, es half, ihm ging es schnell besser. „Wisst ihr was? Die Symptome verschwanden und die Angst auch.“