Coronavirus: Pink und Sohn "wirklich, wirklich krank" gewesen

Prinz Charles

Prinz Charles (71) hat sich mit dem neuartigen Coronavirus infiziert. In der Mitteilung von Clarence House heißt es: "Prinz Charles wurde positiv auf das Coronavirus getestet. Er hat leichte Symptome gezeigt, ist aber ansonsten bei guter Gesundheit und hat in den letzten Tagen wie gewohnt von zu Hause aus gearbeitet." Herzogin Camilla (72) sei ebenfalls getestet worden, der Befund ist allerdings negativ. Gemäß der Empfehlungen der Regierung befinden sich Charles und Camilla derzeit in Quarantäne in ihrem Zuhause in Schottland, heißt es weiter.