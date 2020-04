Auch Pop-Star Pink hatte Corona: Jetzt prangert sie die US-Regierung an

"Um die Angehörigen der Gesundheitsberufe zu unterstützen, die jeden Tag an vorderster Front kämpfen, spende ich 500.000 US-Dollar an den Notfallfonds des Temple University Hospital in Philadelphia zu Ehren meiner Mutter Judy Moore, die dort 18 Jahre lang gearbeitet hat", so Pink.

"Außerdem spende ich 500.000 US-Dollar an den COVID-19-Krisenfonds des Bürgermeisters von Los Angeles"