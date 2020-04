Britney Spears über Ex Justin Timberlake: "Er ist ein Genie"

Spears und Timberlake waren von 1999 bis 2002 ein Paar. Nach der Trennung schrieb der Sänger seinen bekannten Song "Cry Me A River" innerhalb von zwei Stunden, wie er in seinem Buch "Hindsight: & All the Things I Can't See in Front of Me" schrieb. Die Beziehung war stets unter der Beobachtung von Medien gestanden. Aus welchen Gründen sich die Musiker trennten, wurde nie klar.