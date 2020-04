Corona-Challenge: Jennifer Lopez meldet sich aus der Quarantäne

Superstar Jennifer Lopez (50, "Hustlers") hat sich der Corona-Kampagne von Schauspieler Kevin Bacon und anderer Promis angeschlossen. "Wir bleiben zuhause, um jene an vorderster Front zu schützen - Ärzte, Krankenschwestern und Techniker, die so hart arbeiten, um Leben in den Krankenhäusern zu retten", sagte Lopez in einem gemeinsamen Video mit ihrem Verlobten Alex Rodríguez.

Die Sängerin und Schauspielerin postete den Aufruf mit dem Hashtag #IStayHomeFor am Mittwoch auf Instagram. Sie würden nun den US-Talkmaster Jimmy Fallon dazu herausfordern, bei der Aktion mitzumachen, fügte Ex-Baseball-Star Rodríguez hinzu.