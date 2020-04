Corona: Stars bedanken sich bei jenen, die an vordester Front kämpfen

Mehr als 70 Prominente, bekannt aus Film, Fernsehen und Sport haben sich zusammengetan, um mit ihren Botschaften die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des Gesundheitswesen zu würdigen. Alljene, die täglich im Kampf gegen das Coronavirus an vorderster Fron kämpfen, sollen damit geehrt werden.

Unter den Stars, die "Danke"-Plakate in die Kamera halten, befindet sich beispielsweise die Schauspielerin Kate Winslet, die Drehbuchautorin Phoebe Waller-Bridge und Schauspieler Jude Law. Auch die Musiker Elton John und Kylie Minogue und der ehemalige Fußballspieler David Beckham dankten Ärzten und Krankenschwestern für ihren unermüdlichen Einsatz in der aktuellen Corona-Krise.

Ruth May, Chief Nursing Officer für England (Anmerkung: Ein Chief Nursing Officer berät die Regierung in Großbritannien in Pflegeangelegenheiten), eröffnete den Clip mit folgenden Worten: "Ich möchte allen im NHS (Anmerkung: Die Akürzung NHS steht für National Health Service, das staatliche Gesundheitssystem in Großbritannien) und in der Sozialfürsorge, die gerade so hart arbeiten, ein ganz persönliches Dankeschön sagen.