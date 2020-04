Noami Campbell über Corona: "Werden danach nicht dieselben sein"

Topmodel Naomi Campbell nimmt die aktuellen Maßnahmen zur Eindämmung von Covid-19 sehr ernst. In einem Interview mit Access Hollywood sprach die 49-Jährige nun darüber, wie sie mit dem anhaltenden Virusausbruch und der darausfolgenden Quarantäne umgeht.

"Die Art und Weise, wie ich mein Leben lebe, eine Maske trage und das tue, was ich seit über 17 Jahren tue, ist genau das, was wir jetzt alle tun sollten", so Campbell, die böse Zungen in der Vergangenheit gerne mal als Hygienefanatikerin bezeichneten. Ihre generell hohen Vorsichtsmaßnahmen seien von ihrer Arbeit in Japan beeinflusst, wo das Tragen von Masken für viele auch in normalen Zeiten längst zum Alltag gehört.