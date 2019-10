Naomi Campbell ist mit 49 "noch nicht" bereit für Kinder

Schaut man sich Topmodel Naomi Campbell mit ihrem knappen halben Jahrhundert auf der Uhr an, denkt man: Alter ist doch wirklich nur eine Zahl. Das scheint auch die Britin so zu sehen, denn was für die meisten Frauen mit 49 Jahren eher kein Thema mehr ist, liegt für sie noch in weiter Ferne: Familienplanung.

Im Interview mit dem WSJ Magazin verriet Campbell, dass sie "noch nicht" bereit ist, ihr glamouröses Leben gegen Windel und Schnuffeltuch einzutauschen. "Ich werde sehen, was das Universum mir bringt", so Campbell weiter. Lieber konzentriere sie sich auf die zahlreichen Kinder, denen sie im Zuge ihrer wohltätigen Arbeit in Afrika begegnet. Abseits davon kümmert sie sich auch um das australische Model Adut Akech und unterstützt die 19-Jährige als Mentorin mit Ratschlägen.