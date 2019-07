Keimphobie? Naomi Campbells skurrile Flugzeug-Rituale

Gib Gummi, Naomi!

Einmal an ihrem Platz in der ersten Klasse angekommen, werden sofort sämtliche Taschen durchforstet, um ihre drei essenziellen Utensilien ans Tageslicht zu befördern: Gummihandschuhe, Mundschutz und Desinfektionstücher. "Macht alles sauber, was ihr anfasst. Alles, was ihr potentiell berühren könntet", erklärt Campbell ihren Zuschauern. "So mache ich das mit jedem Flugzeug, das ich besteige. Es interessiert mich nicht, was die Leute sagen. Es ist meine Gesundheit." Sobald das Flugzeug abhebe, würden nämlich viele Passagiere anfangen zu husten und zu niesen, davor müsse sie sich schützen. Bei den vielen Reisen würde Campbell sonst nicht so gesund bleiben, versichert sie.

Auch einen grellpinken Überzieher für ihren Sitz hat das Model im Gepäck. "Der wird handgewaschen, jedes Mal wenn ich im Hotel bin", erklärt sie, während ihr Gesicht hinter dem obligatorischen Mundschutz - zur Abwehr etwaiger Keime - verschwindet.