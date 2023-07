Wo im Flugzeug die meisten Bakterien lauern

Am Weg in den Urlaub krank zu werden, ist ungünstig. Damit man Krankheitserreger im Flugzeug meiden kann, hat Checkfelix 2017 in Zusammenarbeit mit dem Institut für Hygiene und Angewandte Immunologie der Medizinischen Universität Wien in Erfahrung gebracht, wo es im Flieger am unhygienischsten ist.

➤ Mehr lesen: Welche Krankheiten fluguntauglich machen

Die drei unhygienischsten Stellen im Flugzeug