4 Tipps gegen Reiseübelkeit

Hinter dem Begriff der Kinetose, so der Fachausdruck für den umgangssprachlich als Reisekrankheit bekannten medizinischen Zustand, verbirgt sich ein ganzes Sammelsurium an Symptomen, die allesamt durch Störungen des Gleichgewichtssinns hervorgerufen werden.

Klassischerweise tritt dieser Bewegungsschwindel während kurviger Fahrten im Auto, in Flugzeugen oder auf hoher See auf. Doch auch in der Gondel, am Rücken eines Pferdes, in einem Hochhaus oder im 3-D-Kino ist man vor den mit der Kinetose einhergehenden körperlichen Reaktionen nicht gefeit: