Welche Krankheiten fluguntauglich machen

Aber bei diesen für einen grippalen Infekt typischen Erkältungssymptomen sollte man von einer Flugreise oder einer beschwerlichen Urlaubsanfahrt absehen:

Husten

Fieber

schmerzende Nasennebenhöhlen

"Sollten derartige Symptome vor der Abreise auftreten, muss in Absprache mit dem Arzt eine mögliche medikamentöse Behandlung, beispielsweise durch abschwellende Medikamente, besprochen und so eine Lösung gefunden werden", so Kollaritsch.