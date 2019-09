Mit diesem Kleid beweist Naomi Campbell: Alter ist nur eine Zahl

Es war eines der Highlights während der Londoner Modewoche: Am vergangenen Wochenende lud Naomi Campbell ins British Museum in Bloomsbury zur ihrer "Fashion for Relief"-Modenschau mit anschließender Party. Seit 2005 veranstaltet das Model das wohltätige Event, zu dem sie von ihrem guten Freund Nelson Mandela inspiriert wurde, der ihr dazu riet, ihre Stimme für den guten Zweck einzusetzen.

Transparenz für den guten Zweck

Die Laufsteg-Schönheit entwickelte ein Konzept, bei dem die Modebranche sich für humanitäre Zwecke einsetzt. Im Kampf gegen Ebola war Campbell seitdem ebenso aktiv wie bei der Unterstützung nach dem Hurrikan Katrina und dem verheerenden Erdbeben in Haiti. Zuletzt wurde eng mit der Organisation Save the Children zusammengearbeitet.

Dass sie auch weiß, wie man für den guten Zweck medienwirksam wirbt, bewies Naomi Campbell auch bei ihrer diesjährigen Veranstaltung. In semitransparenten Stoff gehüllt, posierte das Topmodel für die Fotografen. Und bewies damit: Auch mit 49 Jahren gehört sie noch lange nicht zum alten Eisen.