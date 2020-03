Coronavirus: Diese Stars machten ihre Erkrankung öffentlich

Mit Tom Hanks hat der erste Hollywood-Schauspieler seine Erkrankung an Covid-19 öffentlich gemacht, Fürst Albert von Monaco wiederum war der erste Royal, den das Coronavirus erwischt hat - wie heute bekannt wurde, ist auch Prinz Charles erkrankt. Allesamt zeigen sie sich besonnen und guter Dinge.

Tom Hanks - dem es ebenfalls mittlerweile wieder gut geht - hat den Umgang mit dem Virus auf seine Weise formuliert. Er zitierte einen Satz aus einem seiner Filme: "There is no crying in baseball". Das kann man so verstehen: Nimm es, wie es ist. Es hilft nichts, zu jammern.

Coronavirus: Diese Stars sind erkrankt