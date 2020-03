Rotes Kreuz startete "Stopp Corona"-App

Dadurch, dass User ihre Kontakte aktiv speichern müssen, sieht er den Mehrwert als sehr gering an, da realistischerweise die meisten Menschen nicht 24 Stunden auf der App Leute suchen und sich verbinden.

„Vom Datenschutz her aber gut“, konstatierte der Experte. „Es ist noch nicht wirklich transparent, was die App wie macht. Sonst vom Datenschutz wohl okay“, so das vorläufige Fazit des Juristen.

Kontaktdaten werden gelöscht

In den Datenschutzinformationen weist das Rote Kreuz darauf hin, dass personenbezogene Daten für die Dauer der Nutzung der App gespeichert werden. „Wir löschen Ihre bekannt gegebenen privaten Kontaktdaten nach Ende der Epidemie. Da ein Ende derzeit nicht absehbar ist, kann kein konkreter Zeitpunkt der Löschung bekannt gegeben werden“, heißt es darin.

Finanziert wurde die Entwicklung der App von der Uniqua Privatstiftung. Konzeption und Realisierung der App fand in Zusammenarbeit und mit Unterstützung von Accenture Österreich statt.