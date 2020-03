Gerry Foitik: "Sorgen uns nicht um Daten-, sondern um Menschenschutz“

Bei Schritt drei des Ausbaus wird der „Handshake“ automatisiert. Die Handys von Person A und Person B erkennen einander. Man muss die Begegnung also nicht mehr manuell eingeben – was wieder Zeit spart und Lücken vermeidet. Diese Funktion (das sagt Foitik in Richtung Datenschützer dazu) müsse vom Nutzer aber bewusst gewählt werden. Die App ergibt freilich nur Sinn, wenn sie von möglichst vielen Österreichern richtig angewendet wird.

Apropos: Wann zahlt sich die Disziplin und die Kooperation der Bevölkerung eigentlich aus – wann kann wieder Normalität einkehren? „Das weiß ich nicht“, sagt Foitik ganz offen. Der studierte Betriebswirt hat aber Zahlen parat: Das verordnete „social distancing“ diene ja dem Zweck, die Ansteckungsrate zu senken. Momentan liegt der „R0-Wert“ bei 3,11 – ein Infizierter steckt im Schnitt also 3,11 Personen an. Ziel ist ein Wert unter 1, dann geht die Corona-Erkrankung zurück.

„Wir schauen uns an, welche Maßnahmen zu welchen Kosten den Wert am besten gesenkt haben und richten danach die weiteren Maßnahmen aus.“ Beispiel: Restaurants zu schließen, sei sehr wirksam – koste aber Jobs und Geld. „Man könnte jenen, die gewährleisten, dass zwischen ihren Gästen der Mindestabstand eingehalten wird, und die besondere Hygienevorschriften beachten, erlauben, wieder zu öffnen“, sagt Foitik. Wenn der Wert aber nur auf 2 sinkt, wird man sich Verschärfungen überlegen müssen. „Tag der Wahrheit“ ist der 13. April – bis dahin gelten die aktuellen Ausgangsbeschränkungen. Dann sollten die Testungen verbessert und die „Stopp Corona“-App weiter verbreitet sein.

Darauf, dass sich die Lage rasch entspannt, hofft der Krisenmanager auch privat. Seine Eltern – beide aufgrund von Alter und Vorerkrankungen in der Risikogruppe – sehen ihren Sohn derzeit nur im Fernsehen. Für ihn gilt wie für viele andere: „Das ist unangenehm, aber notwendig, um sie zu schützen.“