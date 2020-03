Corona-Version von "I Will Survive" beschreibt, wie wir uns alle fühlen

Mit Textzeilen wie: "I should have bought that bag of rice, I should have stockpiled more bog rolls, if I'd have only known for one second that I have such a messy hole." (etwa: "Hätte ich doch die Packung Reis gekauft, hätte ich doch mehr Klopapier gehortet, hätte ich doch nur eine Sekunde darüber nachgedacht, in welchem unordentlichen Loch ich wohne") dürften die Betreiber des Accounts - allen voran die Protagonistin - derzeit vielen aus der Seele sprechen.

Und weil gute Musik in Quarantäne besonders wichtig ist, hier das gute alte Original: