Appell aus Wiener Spital geht viral: "Bleibt für uns daheim"

Damit die Überbelastung für die, die nicht im Homeoffice arbeiten können, sondern "an vorderster Front" kämpfen, möglichst gering bleibt, appellieren zwei Wiener Krankenschwestern an die Bevölkerung: "Wir bleiben für euch da! Bleibt ihr bitte für uns daheim", steht auf den Schildern von Jenifer Damith und Jessica Wallner, die ihr Foto aus am Montag dem Wilhelminenspital veröffentlichten. Das Posting wurde in kürzester Zeit tausend Male geteilt.