Coronavirus: Italienische Ärzte berichten von "Kriegszuständen"

Entscheiden, wer weiteratmet

Vor allem in den Spitälern im Norden Italiens, wo die meisten Covid-19-Erkrankten gepflegt werden, spitzt sich die Situation zu. Der Mediziner Daniele Macchini aus Bergamo sprach auf Facebook von einem " Tsunami" und einem "Krieg", der die Spitäler überwältige. "Es fallen mir keine anderen Worte ein. Der Krieg ist ausgebrochen, und die Kämpfe halten Tag und Nacht ununterbrochen an." Dementsprechend seien auch Entscheidungen über Leben und Tod zu treffen, wie sie sonst nur in Kriegszeiten notwendig werden.

So berichtet die Ärztin Maria Cristina Settembrese, die im Mailänder Spital San Paolo ihren Dienst leistet, davon, dass über Siebzigjährige mit Vorerkrankungen den Vermerk "kein Kandidat für Reanimation" erhalten - um Ressourcen zu schonen. Es fehlt an Betten, Beatmungsgeräten, ärztlichem Material und vor allem Personal. "Aber natürlich lassen wir sie nicht alleine. Sie werden in eine andere Station verlegt, wo sie palliativ behandelt werden", sagte Settembrese dem Corriere della Sera. Besuche durch Angehörige sind allerdings untersagt.

Die italienische Gesellschaft für Anästhesie, Reanimation und Intensivmedizin veröffentlichte zu ethischen Fragen in solchen Notlagen diese Woche eine Empfehlung: "Angesichts des gravierenden Mangels an medizinischen Ressourcen müssen die Zuweisungskriterien gewährleisten, dass die Patienten mit den höchsten Chancen auf therapeutischen Erfolg Zugang zu Intensivmedizin erhalten. Es geht darum, 'die höchste Hoffnung auf Leben und Überleben' in den Vordergrund zu stellen", heißt es darin.