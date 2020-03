LightsForLife: Mit Weihnachtsbeleuchtung gegen Corona-Kummer

Ein paar Lichter am Ende des Tunnels, wenn man so will. Auf Twitter verbreitet sich eine Coronavirus-Challenge, die Gutes im Sinn hat. Um einander, Social Distancing zum Trotz, Freude zu spenden und Zusammenhalt zu signalisieren, hängen Menschen unter den Hashtags #LightsForLife und #CoronaKindness ihre Weihnachtsbeleuchtung wieder auf.

Leben und Licht gegen das Coronavirus

"Heute haben einige meiner Nachbarn beschlossen, dass wir in dieser dunklen Zeit etwas mehr Licht brauchen, und ihre Weihnachtsbeleuchtung wieder einzuschalten. Ich hoffe, es zaubert ein Lächeln auf euer Gesicht, so wie es bei mir der Fall war", schrieb eine Twitter-Nutzerin und teilte Fotos von einigen für diese Jahreszeit ungewöhnlich dekorierten Häusern in ihrer Straße.

"Meine Mutter meint, die Leute sollten anfangen, Weihnachtslichter in ihre Fenster zu stellen, um sich gegenseitig daran zu erinnern, dass es noch Leben und Licht gibt, während wir alle zuhause sind", schrieb ein anderer.