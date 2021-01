Schwere Zeit nach "Grey's Anatomy": Katherine Heigl rechnet mit Hollywood ab

Zudem warf Heigl in der amerikanischen Late Show with David Letterman den Produzenten der Show vor, sie zu sehr eingespannt zu haben: "Unser erster Tag nach der Pause war am Mittwoch und es war – ich sage das extra, weil ich hoffe, dass es denen peinlich ist – ein 17-Stunden-Tag, was ich wirklich grausam und gemein finde."

Im Interview mit Howard Stern im Jahr 2016 erzählte Heigl dann, dass sie sich später bei der Schöpferin der Serie, Shonda Rhimes, entschuldigt habe.