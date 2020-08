Ellen Pompeo verrät, wann sie endgültig bei "Grey's Anatomy" aufhört

Auf der anderen Seite sei es ihr Ziel im Leben, ihr Ego regelmäßig zu hinterfragen. Sie wolle sich nicht selbst belügen. Dem Jugendwahn in Hollywood will sich Ellen Pompeo jedenfalls nicht beugen.

"Ich lüge nicht, wenn es um mein Alter geht. Ich lasse mir nichts in mein Gesicht reinmachen", sagte sie in Anspielung auf mögliche Beauty-OPs. Offenbar hat Pompeo inzwischen eine Vision, wenn es darum geht, wann sie bei "Grey’s Anatomy" das Handtuch werfen wird.

"Ich bin mir sicher, dass ich an einem gewissen Punkt aussteigen werde, früher oder später", stellte sie klar. Es sei ein Ziel, die Serie zu verlassen, solange diese noch erfolgreich ist. Wann genau sie ihren Job am Set der Arztserie aufgeben wird? Darauf hat die Schauspielerin ebenfalls eine Antwort parat: "Wenn es beginnt, mir schwerzufallen und ich nicht länger dankbar dafür bin – dann sollte ich nicht mehr da sein." Da bleibt für Fans ja nur zu hoffen, dass dem nicht sobald so sein wird.