Ellen Pompeo: "Grey's Anatomy"-Set war "toxische" Umgebung

"Ich wollte ein Umfeld schaffen, auf das ich stolz sein kann"

Das Arbeitsklima am Set änderte sich erst nach der zehnten Staffel. Zu diesem Zeitpunkt machte es sich Pompeo zum Ziel, die verfahrene Situation zu ändern. "Ich wollte ein Umfeld schaffen, in dem ich glücklich bin und auf das ich stolz sein kann, nachdem wir zehn Jahre lang so ein Durcheinander hatten", so die Schauspielerin.

"Meine Mission wurde, dass es (Anm.: " Grey's Anatomy") nicht in der Öffentlichkeit fantastisch und hinter den Kulissen ein Desaster sein kann", erzählte Pompeo. " Shonda Rhimes und ich entschieden uns also, das Ende der Story neu zu schreiben. Das ist es, was mich gehalten hat", sagte die Schauspielerin im Gespräch mit Variety. Pompeo habe sich damit eine doppelte Mission geschaffen.

Eine weitere sei gewesen, dass sie dem Sender ABC beweisen habe müssen, dass die Serie keiner neuen männliche Hauptrolle bedurfte, nachdem Co-Star Patrick Dempsey, der als Derek Shepherd in der Serie Meredith Greys Liebespartner gespielt hatte, den Serientod starb.

Streitereien sorgten für Schlagzeilen

Die Stimmung am Set habe sich mittlerweile völlig verändert, so Pompeo. Sie müsse beispielsweise nicht mehr so oft für Dreharbeiten verreisen und könne trotz ihrer Arbeit auch Mutter sein.