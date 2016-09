Patrick Dempsey: So rettete er seine Ehe

15 Jahre lang waren sie glücklich verheiratet. Doch im Jänner 2015 verkündeten "Bridget Jones"-Star Patrick Dempsey und seine Ehefrau Jillian die Trennung. Inzwischen haben sich die beiden aber wieder versöhnt. Wie - das hat Dempsey jetzt in einem Interview verraten.

"Man darf nicht aufgeben"

Mit "viel Sex" und Gesprächen hätten der ehemalige "Grey's Anatomy"-Star und Jillian ihre Ehe gerettet. "Man muss einfach reden und für alles offen bleiben", riet er im Gespräch mit dem Magazin People. "Man darf auf keinen Fall faul sein und nie aufgeben."

Seine Ehe leichtfertig aufzugeben, dazu sei er nicht bereit gewesen. Deswegen habe er seine Hobbys, wie Autorennen, hintangestellt, um sich wieder mehr auf die Beziehung zu seiner Frau zu konzentrieren.

"Man kann immer nur eine Sache gleichzeitig machen, wenn man sie gut machen will. Ich habe gelernt, Prioritäten zu setzen", sagte der ehemalige "Grey's Anatomy"-Darsteller.

"Es bringt einen immer aus dem Gleichgewicht, wenn man kurz davor steht, eine Familie zu zerstören. Das ist ein wichtiger Teil deines Lebens, den du da beenden würdest", erzählte der 50-Jährige.

Um ihren drei Kindern Talula (14) und den Zwillinge Darby und Sullivan (8) ein gutes Vorbild zu sein und um sich wieder einander anzunähern, hätten Dempsey und seine Frau deswegen eine Ehe-Theraphie gemacht. Die Beziehungs-Arbeit hat sich gelohnt: "Jeder hat seinen eigenen Weg. Jill und ich haben uns entschieden, dass es Zeit war, unsere Probleme zu klären."

