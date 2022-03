Michelle Hunziker zeigt Bikini-Body: So hält sie sich ohne Diät fit

Sport ist Michelle Hunziker zudem besonders wichtig. "Ich mache lieber ganz viel Sport, als auf gutes Essen zu verzichten", sagte sie. Täglich geht Hunziker joggen und macht mindestens eine halbe Stunde Pilates. Zudem habe sie einen Personal-Trainer, der sie fordert.

Während des Lockdowns ließ Michelle Hunziker sogar als Fitnesstrainerin ihre Fans an ihrem Workout teilhaben. 2020 veranstaltete sie für den guten Zweck ein Fitness-Event in Italien. 500 Menschen wohnten damals einer Trainingseinheit der Moderatorin auf dem Rasen des Golfclubs "Milano Marittima" in der italienischen Stadt Cervia unter Social-Distance-Regeln bei und ließen sich von Hunziker zum gemeinsamen Sporteln motivieren.