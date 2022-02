Michelle Hunziker spricht über Trennung von Trussardi: "Du hast versagt"

TV-Moderatorin Michelle Hunziker hat sich nach sieben Jahren Ehe von Mode-Unternehmer Tomaso Trussardi getrennt. Dies bestätigte das Paar im Jänner in einer Presseaussendung. "Nach zehn Jahren zusammen haben wir beschlossen, unser Lebensprojekt zu ändern", hieß es in der Mitteilung. "Unsere Trennung wird ein gemeinsamer und privater Weg bleiben. Mit Rücksicht auf die Privatsphäre unserer Familie, werden wir keine weiteren Kommentare abgeben", verkündeten Hunziker und ihr Ex-Partner. Das Paar verpflichte sich, sich weiterhin gemeinsam "in Liebe und Freundschaft" um die Erziehung der beiden gemeinsamen Töchtern zu kümmern, hieß es in der offiziellen Mitteilung.

Michelle Hunziker: "Eine Trennung ist immer wie eine Trauer"

Für Hunzikers Fans kam die Nachricht überraschend. Zu den Gründen für das Liebes-Aus hatte sich das Ehe-Paar in seinem Statement nicht geäußert. Nun hat die Schweizer Moderatorin erstmals ausführlicher über ihre Trennung von Trussardi gesprochen. In der italienischen Sendung "Verissimo" gestand Hunziker, dass das Beziehungs-Aus - obwohl einvernehmlich - alles andere als einfach zu verdauen ist. "Eine Trennung ist immer wie eine Trauer, die man bewältigen muss", sagte die 45-Jährige. "Es ist schwierig, denn du fühlst, du hast versagt. Aber es bedeutet auch einen Neubeginn."