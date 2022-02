Michelle Hunziker küsst Eros Ramazzotti in TV-Show: "Sagen wir es ihnen"

In einem Interview dementierte der Musiker allerdings die Spekulationen. "Zwischen mir und Michelle hat es weder eine gefühlsmäßige Wiedervereinigung noch ein Wiederaufflammen der Leidenschaft gegeben", musste Ramazzotti die Fans leider enttäuschen. Der 58-Jährige fuhr jedoch fort: "Ich bin für sie da und werde es immer sein."

Auch in ihrer neuen Sendung stand er seiner Ex-Partnerin tatkräftig zur Seite. Dabei wurde geflirtet und gebusselt, was das Zeug hält. Zudem schwelgten die beiden in alten Erinnerungen, sprachen über ihre Liebe und Hunziker sang dann auch noch den Song "Più bella cosa“ (auf Deutsch: schönste Sache) – das erste Lied, das Ramazzotti ihr 1996 gewidmet hatte. Bei ihrem gemeinsamen Auftritt ließen sich die Moderatorin und der Vater ihrer Tochter Aurora (25) dann sogar vor den Kameras zu einem Kuss hinreißen.