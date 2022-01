Tomaso Trussardi über Michelle Hunziker: "Ich liebe sie immer noch"

Kindererziehung nach Trennung

Außerdem sprach Trussardi darüber, wie sie in Zukunft die gemeinsame Erziehung der beiden Töchter Sole (8) und Celeste (6) handhaben werden: "Ich versuche, so präsent wie möglich zu sein, ich nehme sie mit zu Veranstaltungen, wir spielen viel", erklärte der Mode-Designer aber betonte: "Auf beiden Seiten herrscht totale Offenheit: Die Mädchen sind bei ihrer Mutter, aber ich kann sie sehen, wann immer ich will. Allerdings weiß ich nicht, ob wir die Art von getrennten Eltern sein werden, die zusammen in den Urlaub fahren: Vielleicht fangen wir erst einmal mit dem Abendessen an."

Keine Seitensprünge

Immer wieder wurde gemunkelt, die Pandemie oder Seitensprünge wären mögliche Trennungsgründe der beiden gewesen. In seinem Interview stellte Trussardi aber nun auch klar: "Es stimmt nicht, dass die Ehekrise mit dem erzwungenen Zusammenleben [Anm.: in der Pandemie] begann: Michelle und ich waren es gewohnt, täglich zusammen zu sein, wir waren kein Wochenendpaar. Und es war eine kreative Zeit: Ich habe neue Ideen entwickelt." Seitensprünge hätte es ebenfalls "keine gegeben".