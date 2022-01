Trennung bei Michelle Hunziker: Ehevertrag und ob's ein Happy End mit Ramazzotti gibt

"Die Liebe ist Sehnsucht und gestillte Sehnsucht vergeht!“, poetischer, wie in den Worten von Hans Christian Andersen (1875), könnte man wohl nicht das Ende einer Liebe beschreiben.

Am 10. Oktober 2014 haben sich die schöne schweizerisch-italienische Moderatorin Michelle Hunziker (45) und der Design-Erbe Tomaso Trussardi (38) in Bergamo im Palazzo della Ragione ganz romantisch das Jawort gegeben. Die gemeinsame Tochter Sole (mittlerweile 8; der 10. Oktober ist auch ihr Geburtstag) war da schon auf der Welt, Töchterchen Celeste (mittlerweile 6) noch in Michelles Bauch.

Doch jetzt ist diese Liebe Geschichte. „Nach zehn Jahren zusammen haben wir beschlossen, unseren Lebensplan zu ändern. Wir haben es uns als Ziel gesetzt, die Erziehung unserer beiden wunderbaren Mädchen mit Liebe und in Freundschaft weiterzuführen“, gaben die beiden kürzlich ihre Trennung bekannt.

Laut Bunte soll Tomasos Mama Maria Luisa Gavazzeni bei der Hochzeit auf einen Ehevertrag bestanden haben. Michelle selbst hat in einem Radio-Interview erzählt, das eine Gütertrennung vereinbart worden sei.

Damals soll der italienische Mode-Konzern Trussardi 250 Millionen Schweizer Franken (umgerechnet ca. 241 Millionen Euro) wert gewesen sein. Aber auch die Moderatorin hat durch ihre zahlreichen Engagements sehr gut verdient. Branchenkenner sprechen laut Bild von weit über 12 Millionen Euro.

So soll jetzt das Vermögen der beiden vollständig voneinander getrennt werden, jeder behält das, was er vor der Ehe hatte und was er während der Ehe erwirtschaftet hat. Streit ums liebe Geld wird also eher nicht erwartet. Die beiden gemeinsamen Kinder, Sole und Celeste sollen laut italienischen Medienberichten vorrangig bei Michelle in Mailand wohnen.

Wirklich Gram dürfte das ehemalige Paar einander nicht sein, zumindest nicht nach außen hin. So gratulierte Tomaso Michelle, die am 24. Jänner ihren 45. Geburtstag gefeiert hat, öffentlich. „Alles Gute zum Geburtstag an eine großartige Frau“, war da in seinen Instagram-Storys zu lesen.

Aber natürlich wird viel spekuliert, warum es schlussendlich zum Ehe-Aus gekommen ist. Zahlreiche sogenannte Insider streuen ihre Theorien. So soll Michelles Tochter Aurora (25) aus ihrer Ehe mit Schmusebarde Eros Ramazotti (58; die beiden ließen sich 2006 scheiden) laut der italienischen Zeitschrift Chi die Trennung befürworten.