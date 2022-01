Michelle Hunziker: Trotz Trennung schickt Tomaso Trussardi liebevolle Worte

Obwohl das ehemalige Paar erst vor wenigen Tagen ihre Trennung bekannt gab, scheint es bei den beiden wohl dennoch kein b├Âses Blut zu geben: Tomaso Trussardi gratulierte seiner Ex-Partnerin Michelle Hunziker mit netten Worten zu ihrem Geburtstag. Die Fernsehmoderatorin feierte am 24. J├Ąnner ihren 45. Geburtstag.

"Gro├čartige Frau": Trussardi gratuliert Hunziker

In einer f├╝r begrenzte Zeit aufrufbaren Instagram-Story sendete der Designer der Mutter seiner zwei T├Âchter Geburtstagsgr├╝├če. Damit nicht genug, fand er auch noch liebevolle Worte, um seine Ex zu beschreiben und sie damit an ihrem besonderen Tag zu ehren.