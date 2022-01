Hunziker: Zeichnete sich hier die Trennung von Trussardi schon ab?

Erneut aufhorchen ließ Hunziker, die in erster Ehe mit Schmusesänger Eros Ramazotti verheiratet war, vergangenen Dezember. Dem Lifestyle-Magazin Caminada vertraute sie an, wie schwer es manchmal für sie ist, ihr Privatleben und ihre beruflichen Verpflichtungen unter einen Hut zu bringen. Wenn es ihr mal nicht gut gehe, so würde sie dies der Öffentlichkeit nicht zeigen. "Ich ziehe mich in mein Zimmer zurück, schließe die Tür und denke nach. Oder ich weine kurz in mein Kopfkissen", verriet die Moderatorin damals - von einer sich anbahnenden Trennung war zu diesem Zeitpunkt offiziell aber noch nichts bekannt.