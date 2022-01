Verwahrlost: Jason Mamoa haust nach Trennung im Wohnwagen

Vergangene Woche wurde bekannt, dass sich Jason Mamoa und Lisa Bonet getrennt haben. Das Paar hatte 2017 nach langjähriger Beziehung geheiratet. Doch dann gaben der "Aquaman"-Star und Bonet völlig unerwartet das Liebes-Aus bekannt. Ihre Liebe füreinander werde weiterleben, doch als Ehepartner würden sie sich trennen, teilte das Paar in einer gemeinsamen Erklärung auf Momoas Instagram-Account mit. Dies geschehe in Zeiten großer Veränderungen, von denen viele Familien betroffen seien. Ihre Hingabe für ihre Kinder sei aber "unwandelbar", heißt es weiter.

Jason Mamoa im Schlabber-Look gesichtet

Aktuelle Fotos des ehemaligen "Game of Thrones"-Stars geben allerdings Grund zur Sorge. Die Daily Mail veröffentlichte Paparazzi-Bilder von Mamoa, auf denen der Schauspieler einen heruntergekommenen Eindruck macht. Der 42-Jährige hat sichtlich zugenommen und wurde nun mit einem löchrigen T-Shirt und zerzausten Haaren in Los Angeles gesichtet. Nach der Trennung von seiner Noch-Ehefrau wohnt Mamoa derzeit offenbar in einem Wohnwagen, den er im Vorgarten eines Freundes geparkt haben soll - nur wenige Kilometer von dem 3,5 Millionen-Dollar-Anwesen, das er mit Bonet und ihren gemeinsamen Kindern bewohnte.