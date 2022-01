Streitigkeiten vergessen: Britney Spears genießt mit Verlobtem Sonne auf Maui

Britney Spears blickt auf eine nervenaufreibende Zeit zurück. Nach ihrem Sieg vor Gericht im Kampf gegen die Vormundschaft durch ihren Vater, hatte sich die ehemalige Pop-Prinzessin in den vergangenen Tagen mit ihrer jüngeren Schwester Jamie Lynn Spears in die Haare bekommen. Die beiden Geschwister lieferten sich einen öffentlichen Schlagabtausch mit gegenseitigen Vorwürfen. Nach den Streitigkeiten mit Jamie steht für Britney nun aber offenbar etwas Erholung auf dem Programm. Wie ihrem Instagram-Account zu entnehmen ist, entspannt sie aktuell mit ihrem Verlobten Sam Asghari auf Maui.

Brintey Spears im Liebes-Urlaub

Die Sängerin veröffentlichte am Montag eine Reihe gemeinsamer Schnappschüsse und ließ damit ihre Fans an ihrem Hawaii-Urlaub mit ihrem Liebsten teilhaben.

"Hier bin ich und @SamAsghari in Maui !!!", berichtet Spears stolz und zeigt sich mit ihrem Schatz vor malerischer Meereskulisse, beim Sonnenbaden und beim gemeinsamen Relaxen im Whirlpool.

Vor einigen Tagen war die Musikerin noch mit Fieber brach gelegen. Inzwischen scheint es ihr aber wieder besser zu gehen. "Ich habe mein Bestes gegeben, um meine Krankheit zu bekämpfen", schreibt die 40-Jährige unter die neuen Fotos - und zeigt sich auch sonst mitteilungsbedürftig.

"Ich bin ehrlich, ich finde meine lila Haare absolut schrecklich. Ich wünschte, jemand hätte es mir gesagt", so Spears unter anderem. "Die Medien waren mir gegenüber immer hasserfüllt", teilt sie außerdem mit. "Ich weiß, dass mein Körper keineswegs perfekt ist, aber ich weiß auch, dass ich definitiv nicht so aussehe. Schätze, ich sollte 3 Stunden im Fitnessstudio bleiben, so wie Sam es tut", fährt sie fort. Letzteres ist wohl eine scherzhafte Anspielung auf das strenge Sport-Regime ihres Freundes, denn Spears fügt sogleich hinzu: "Lol...Niemals."