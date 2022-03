Brad Pitt und Jennifer Aniston: Läuft da also doch was?

Fans träumen ja schon lange von einem Liebes-Comeback bei Brad Pitt und Jennifer Aniston. Tatsächlich pflegen die beiden inzwischen wieder Kontakt - wenn auch nur freundschaftlich, wie es bisher zumeist aus dem Umfeld des ehemaligen Ehepaares hieß. Klatschmagazine halten dennoch an der Hoffnung fest, dass Pitt und Aniston doch noch einmal zueinander finden könnten und zitieren immer wieder auch Quellen, die von vermeintlichen Annäherungsversuchen zwischen den beiden Stars berichten.

Jennifer Aniston und Brad Pitt: Geheimes Date am Valentinstag?

Nun heißt es sogar, Brad Pitt und Jennifer Aniston hätten den Valentinstag miteinander verbracht. Und zwar in Paris, der Stadt der Liebe. Das Magazin Closer berichtet, dass die beiden Schauspieler einander zu einem romantischen Dinner in der europäischen Hauptstadt getroffen hätten. Aniston sei wegen Dreharbeiten in Paris gewesen. Ihr Ex-Mann habe dort eine Ausstellungseröffnung besucht - und dann sollen sich die beiden ausgerechnet am Valentinstag in einem Hotel getroffen haben.