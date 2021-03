Geheime Treffen: Selfie feuert Reunion-Gerüchte um Aniston und Pitt an

Ganz so abwegig scheint die Fan-Theorie gar nicht zu sein: Das Instagram-Klatschportal @deuxmoi will zudem in Erfahrung gebracht haben, dass Aniston die zweite Staffel von "The Morning Show" am selben Ort drehe, an dem auch Pitts neuer Film aufgezeichnet wird. Demnach sollen die ehemaligen Partner ihre jeweiligen Projekte auf demselben Grundstück umsetzen. Laut Us Weekly sollen zudem Gerüchte kursieren, dass die beiden einander in den vergangenen Monaten wieder näher gekommen sind. "Alle sind verrückt nach dem Bild, aber Jen gibt sich schüchtern und schweigt. Die Tatsache, dass Jen nicht leugnet, dass sie und Brad von der Kamera eingefangen wurden, hat die Menschen noch neugieriger gemacht", sagt ein Insider. Angeblich würde es sowohl Aniston als auch Pitt einen "Kick" bereiten, die Menschen zu necken, indem sie Spekulationen anheizen.