Rosenkrieg geht weiter: Brad Pitt verklagt Ex-Frau Angelina Jolie

Gegen den Verkauf soll Brad Pitt nun gerichtlich vorgehen, da er nicht wolle, dass sich eine Tochtergesellschaft eines russischen Wodka-Produzenten in sein Weingut einkaufe. Laut TMZ habe der Schauspieler eine Klage gegen seine Ex-Frau eingereicht, um den Verkauf ihrer Anteile rĂŒckgĂ€ngig zu machen und den Deal fĂŒr nichtig erklĂ€ren zu lassen. Shefler soll es fĂŒr ihn unmöglich machen, das Weingut weiterhin effizient zu betreiben, heißt es. Jolie habe hinter seinem RĂŒcken ihren Teil des Weinguts in SĂŒdfrankreich verkauft, lautet der Vorwurf - was in den Augen des Hollywoodstars und seiner AnwĂ€lte unzulĂ€ssig sei.

"Jolie hat ihre juristischen und ethischen Auflagen gebrochen, in dem sie an Shefler verkauft hat. Sie trampelt damit auf den Rechten der einzigen Person herum, die ihr Geld und Schweiß in den Erfolg des Wein-Business investiert hat. Sie will unberechtigt von einem Investment profitieren, das sie selbst nicht getĂ€tigt hat", heißt es aus Brad Pitts Umfeld.

Angelina Jolie und ihr Team haben zu der jĂŒngsten Entwicklung vor Gericht bis jetzt nicht Stellung genommen.