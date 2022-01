Liebes-Gerücht: Alia Shawkat spricht über Brad Pitt

US-Schauspielerin Alia Shawkat hat sich in einem Interview zu früheren Gerüchten geäußert, sie würde Hollywoodstar Brad Pitt daten. 2019 hatte die 32-Jährige Freundschaft geschlossen mit dem Ex-Mann von Angelina Jolie - was zu Spekulationen um eine vermeintliche Romanze führte, die seitdem immer wieder neu aufgewärmt werden.

Alia Shawka: Pitt wusste nichts von Dating-Gerüchten

Im Gespräch mit dem New Yorker verriet Shawkat nun, Pitt habe nichts von den Gerüchten gehört, bis sie es ihm davon erzählt habe. "[Brad] war sich dessen überhaupt nicht bewusst", erinnerte sich die Schauspielerin. "Ich dachte: 'Weißt du, dass jeder denkt, dass wir uns treffen?' Und er sagte: "Es tut mir leid. Es passiert. Wenn du mit mir rumhängst, passiert es.' Er war sich dessen überhaupt nicht bewusst."

Damit spielte Pitt, dem in der Vergangenheit schon so manch Techtelmechtel angedichtet wurde, wohl auf den Umstand an, dass aufgrund seiner Bekanntheit jede Frau, die er trifft, von der Boulevardpresse als potenzielles Love Interest gehandelt wird.