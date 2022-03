Herzogin Kate: Für ihren kleinen Verehrer bricht sie Regel der Queen

Alle Mitglieder der britischen Königsfamilie haben sich an bestimmte Regeln zu halten. Besonders bei ihren öffentlichen Auftritten und Zusammenkünften mit Fans gibt es bestimmte Sicherheitsvorkehrungen, welche die Royals zu ihrem eigenen Schutz beachten müssen. Mit einer dieser Vorschriften kann sich Herzogin Kate allerdings nur wenig anfreunden und verstößt immer mal wieder dagegen. Auch vor wenigen Tagen traf Catherine wieder auf einige Fans im Zuge eines Termins und brach dabei die Anordnung der Queen.

Regelbruch: Herzogin Kate umarmt kleinen Verehrer

Letzte Woche war Prinz Williams Ehefrau im Zuge ihres zweitägigen Solo-Auslandbesuchs in Dänemark auch bei einem Termin im Stenurten Forest Kindergarten in Ballerup, den sie am 23. Februar 2022 besuchte. Dabei erhielt Kate eine süße Liebeserklärung von einem kleinen Fan. Ihre Reaktion war jedoch für einen Royal überraschend.