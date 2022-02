Manieren zu Hause vergessen? Prinz George mit William und Kate bei Rugby-Spiel

Prinz William, Herzogin Kate und Prinz George haben sich am Wochenende bei der inoffiziellen Rugby-EM, im Rahmen des "Six Nations Tie," die Ehre, gegeben. Als einziger Cambridge-Spross durfte Williams und Kates ältester Sohn am Samstag, dem 26. Februar, seine Eltern zum "Six Nations"-Rugbyspiel zwischen England und Wales begleiten. Das Match schien den Achtjährigen aber nicht sonderlich zu interessieren - denn George schien sich zwischendrin ganz schön zu langweilen.

William und Kate wurden bei Spiel zu Konkurrenten

Für Prinz William und Herzogin Kate dürfte der sportliche Wettstreit umso spannender gewesen sein: Während der Herzog von Cambridge seit 2016 Schirmherr des walisischen Rugby-Verbandes ist, war es für seine Frau das erste Spiel, seit sie kürzlich zur Schirmherrin des englischen Rugby-Verbands erkoren wurde.