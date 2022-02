Six Nations Tie: Witzige Unterhaltung zwischen Herzogin Kate und Prinz George enthüllt

Dann wandte sich George an seine Mama und meinte: "Aber ich habe dich noch nicht getackelt!" - worauf hin Kate lachend erwiderte: "Oh doch, das hast du!"

Die Cambridges besuchten das Twickenham Stadion, um das erste Spiel anzusehen, seit Kate Schirmherrin des des englischen Rugby-Verbands geworden ist. Als einziges ihrer drei Kinder durfte George William und Kate ins Stadion begleiten. So viel Spaß ihm das Ruby-Spielen in der Schule auch Spaß zu machen scheint - während des Spiels wirkte Prinz George dann phasenweise höchst gelangweilt, er zog Grimassen, streckte die Zunge raus und bohrte unverhohlen in der Nase.