Prinzessin Madeleine feiert in Florida mit Barbara Becker

Nanu, sind Prinzessin Madeleine von Schweden und Barbara Becker etwa Freundinnen? Bisher war nicht bekannt, dass die K√∂nigstochter und Boris Beckers Ex-Frau einander pers√∂nlich kennen. Ein gemeinsamer Schnappschuss, den das schwedische Model Victoria Silvstedt auf Instagram ver√∂ffentlicht hat, sorgte demnach f√ľr eine √úberraschung.

Prinzessin Madeleine feiert mit Barbara Becker

Sowohl Madeleine, Barbara Becker als auch Victoria Silvstedt leben in Miami, Florida, und verkehren offenbar in den gleichen Kreisen. Zumindest scheinen alle drei eine gemeinsame Freundin zu haben.Prinzessin Madeleines gute Freundin, Designerin Annelie Hofström, wird bald heiraten und veranstaltete vor der Hochzeit eine Junggesellinnenabschied mit zwölf Freundinnen, bei der auch Becker und Silvstedt mit von der Partie waren. Die Damen speisten gemeinsam in einem Restaurant.