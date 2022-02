Barbara Becker überrascht mit unerwartetem Geständnis

Seit Jahren schon macht Barbara Becker Gesundheit und Vitalität zu ihren Prioritäten: 2020 erschien ihr Ratgeber "Die Barbara Becker Formel", in dem sie Anti-Aging-Tipps gibt. Zudem veröffentlichte die Ex-Frau von Boris Becker DVDs und Bücher zum Thema Pilates, Thema und Fitness im Allgemeinen. Vergangenen Dezember erschien ihr Kochbuch Buch "Five days only. Die Revolution des Fastens". Was ihre Ernährung betrifft, versteht aber auch sie es, zu sündigen. So habe sie sich, wie sie nun verriet, ein Jahr lang nur Pizza ernährt.

In einem Interview mit der Nachrichtenagentur "spot on-news", machte Becker ein unerwartetes Geständnis. "Ich habe dann erst mal etwas rebelliert, indem ich mich ein Jahr nur von Pizza ernährte", verriet die 55-Jährige.